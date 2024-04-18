النفط يهبط 3% مع تغلب مخاوف الطلب على مخاطر إمدادات الشرق…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 01:15 مساءً - – تراجعت أسعار النفط 3% عند التسوية يوم الأربعاء متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وإحراز الولايات المتحدة تقدما في مشروعات قوانين تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 2.73 دولار، أو 3%، إلى 87.29 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 2.67 دولار، أو 3.1%، إلى 82.69 دولار للبرميل، وهو أكبر هبوط لكلا الخامين منذ 20 مارس.

وتتراجع أسعار النفط منذ بداية الأسبوع، إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوتر الجيوسياسي وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

ولا يتوقع المحللون أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية بسبب هجوم طهران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليونا في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تصعد 1.4 مليون.

وواصلت أسعار النفط الهبوط بعدما قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي إن نص أربعة مشروعات لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي ستُقدم “في وقت قريب يوم الأربعاء”، مع نشر مشروع قانون آخر “يحتوي تدابير لمواجهة روسيا والصين وإيران” في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وتراجع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، يوم الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عدة مؤشرات أخرى أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا.