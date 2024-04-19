رئيس الوزراء: الإفراج عن سلع في الموانئ بأكثر من 8 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أبريل 2024 12:14 صباحاً - وكالات _ قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس 18 أبريل، إنه تم الافراج عن سلع من الموانئ المصرية بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف مدبولي أن أسعار السلع انخفضت بنحو 22%، وأن السلع الأساسية انخفضت أسعارها بنسبة 27%.

وسمح البنك المركزي المصري المصري لسعر الجنيه بالتحرك مجدداً وفق سياسة العرض والطلب منذ السادس من مارس/ آذار الماضي تزامناً مع رفع الفائدة بنسبة 6%، وانخفض بنسبة كبيرة مقابل العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل بقيمة 8 مليارات دولار، بعد زيادة التمويل الموجه من الصندوق للبرنامج من 3 مليارات دولار.

كانت أسعار العديد من السلع ارتفعت قبل تحريك سعر الجنيه في البنوك بناءً على سعر الدولار في السوق غير الرسمية، ومع ترك سعر الجنيه للتحرك يسجل سعر الدولار مستويات أقل مما كان عليه في السوق غير الرسمية مما يسمح بمساحة لتراجع الأسعار.