الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة في ختام زيارته…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 03:18 مساءً - أ ش أ _ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، بتوديع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، بمطار القاهرة الدولي، في ختام زيارته لمصر.

وكان العاهل البحريني قد قام بزيارة رسمية لمصر، استمرت ثلاثة أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية