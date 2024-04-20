- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة في ختام زيارته… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 03:18 مساءً - أ ش أ _ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، بتوديع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، بمطار القاهرة الدولي، في ختام زيارته لمصر.
وكان العاهل البحريني قد قام بزيارة رسمية لمصر، استمرت ثلاثة أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية.
صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة في ختام زيارته… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.