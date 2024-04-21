نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو شعبة المواد الغذائية: وفرة مرتقبة في مدخلات الإنتاج بعد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الحد الأقصى لمبادرة وزارة المالية لتمويل الشركات بقيمة 25 مليون جنيه للشركة الواحدة، تعد مناسبة خلال الوقت الحالي، وتؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة في رأس المال العام للشركات لتحسين الكفاءة الإنتاجية للشركات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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