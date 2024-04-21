السلع التموينية تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024 .

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام، وسيتم إعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت الوزارة أن تلك الكميات ستعزز المعروض بالأسواق من السكر والحفاظ على ثبات سعره، بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضا في الوقت الحالي.