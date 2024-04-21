- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024 .
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام، وسيتم إعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الكميات ستعزز المعروض بالأسواق من السكر والحفاظ على ثبات سعره، بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضا في الوقت الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلع التموينية تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.