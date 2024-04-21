مال وأعمال

خالد أبو المكارم: زيادة مرتقبة في استثمارات قطاعي الصناعة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: زيادة مرتقبة في استثمارات قطاعي الصناعة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن مبادرة وزارة المالية لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة جيدة، وتساعد في توفير المواد الخام وزيادة حجم الاستثمارات .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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