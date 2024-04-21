نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: ضرورة إعادة النظر في حوافز تمويل الشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 05:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، ضرورة زيادة قيمة التمويلات الممنوحة في أي مبادرة يتم طرحها حاليًا لدعم الشركات، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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