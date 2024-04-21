نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح سعد: نسبة نجاح ضئيلة لإستراتيجية القاهرة الكبرى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال سامح سعد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إن وزارة السياحة تحاول تقديم منتج جديد للقاهرة الكبرى من خلال إستراتيجية جديدة، ولكن تنفيذها يحتاج إلى مجهود ووقت طويل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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