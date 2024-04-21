نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس أوديو للسياحة: انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية يسهل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال مجدي صادق، رئيس شركة أوديو للسياحة وعضو غرفة شركات السياحة، إن إستراتيجية عرض القاهرة الكبرى في شكل جديد، هي إستراتيجية جيدة وسيكون تنفيذها ممكنًا بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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