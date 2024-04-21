نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. جدل حول إستراتيجية السياحة لعرض القاهرة الكبرى في شكل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 07:11 مساءً - حمدي أحمد _ تباينت آراء مستثمري وخبراء القطاع السياحي حول إستراتيجية وزارة السياحة لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد، بهدف زيادة مدة التجربة السياحية بها إلى 12 يومًا، مشيرين إلى أن الوصول إلى هذه المدة هدف بعيد المنال، وأقصى حد من الممكن الوصول إليه هو زيادة التجربة إلى 7 أو 8 ليال مقارنة بليلتين أو ثلاثة حاليًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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