وزير الإسكان: الموافقة على تقنين 30 ألف فدان في 6 مدن جديدة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أبريل 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، في اجتماع مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي أنشئت بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي أضيفت لعدد من المدن الجديدة.

وتناول وزير الإسكان بالتفصيل ما اتخذته الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، موضحا أن عدد الطلبات التي درستها الوحدة ووافقت عليها وصل إلى نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17/5/2023 حتى 15/4/2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.

وبدوره، نوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يجري من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يجري من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، لسرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.

كما تطرق عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما اتخذ من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي جرت الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.