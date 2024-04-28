نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب بنحو 155 جنيها خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 4.8%، بانخفاض قدره 155جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم عند مستوى 3100 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3%، بانخفاض قدره 54 دولارًا ، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

وأرجع المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجع السعر المحلي عن العالمي، إلى استمرار عمليات تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.

وكشف عن تسجيل الذهب عيار 24 أقل من سعر الذهب بالبورصة العالمية، بنحو 60 جنيهًا، حيث يبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3603 جنيهات، وذلك وفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي، والمسجل خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 47.94 جنيهًا.

ولفت إلى تأثر أسعار الذهب بالبورصة العالمية بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ونوه إمبابي، بأن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب.

وأضاف، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت متماسكة، متوقعاً ارتفاعها مع اعتزام الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 30 و 1 مايو لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبتها، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد كشفت يوم الجمعة الماضي، عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس، في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.