هبوط أسعار النفط عالمياً الاثنين

انت الأن تتابع خبرهبوط أسعار النفط عالمياً الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار النفط تراجعها الاثنين، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية.

ويأتي هبوط النفط وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود، وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو، ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

كما اانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، إلى 82.53 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 23 سنتًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.

ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقع محللون أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، ما يدعم الدولار.