دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 02:13 مساءً - _ انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي)

وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2327.09 دولار للأونصة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2338.30 دولار للأونصة، بحسب “”.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 30 أبريلوأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.24 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.95 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 954.94 دولار للأونصة.