نعرض لكم الان تفاصيل خبر فريزونر تستعرض الفرص الاستثمارية في دول المثلث الذهبي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 04:11 مساءً - كتب – حمدي أحمد ومحمد أحمد _ نظمت شركة فريزونر لخدمات المستثمرين وتأسيس الشركات، مؤتمرا مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “الاستثمار في المثلث الذهبي” بالتعاون مع المنطقة الحرة دبي IFZA.

ناقش المؤتمر سبل وفرص الاستثمار وإمكانية تأسيس الشركات في مصر والإمارات والسعودية، باعتبارهم من القوى الدافعة للنمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قال رامي أمين، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة فريزونر لخدمات المستثمرين وتأسيس الشركات، إن الشركة هدفها مساعدة رجال الأعمال لتأسيس وتوسيع أعمالهم في الإمارات، ومؤخرا توسعت في السعودية ومصر.

وأضاف أمين، أن المستثمر المصري بإمكانه أن يؤسس شركة في الامارات بدون شريك إماراتي في معظم النشاطات، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة لا يستغرق أكثر من أسبوع.

تكلفة إنشاء الشركة 5 آلاف دولار .. والحد الأقصى للتأسيس أسبوع

وأوضح امين، أن تكلفة تأسيس الشركات في الإمارات تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دولار في المتوسط، مشيرا إلى أنه لا توجد أي ضرائب على التحويلات البنكية للمستثمرين.

وقال جرير جادالله، مدير المبيعات في المنطقة الحرة في دبي IFZA، إن ايفزا كانت أصغر منطقة حرة بالامارات والآن أصبحت من أكبر المناطق.

وأضاف جادالله، أنه خلال 3 سنوات دخلت 2000 شركة مصرية السوق الاماراتي من خلال ايفزا، لافتا إلى أن أبرز مميزات الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين تتمثل في سرعة إنهاء الإجراءات وتأسيس الشركات فضلا عن إمكانية تأسيس الشركة وأنت خارج الإمارات.

ولفت إلى أن الضرائب في المنطقة نوعين الأولى القيمة المضافة بنسبة 5% إذا تم إدخال بضاعة من خارج الإمارات، والثانية ضريبة الربح للشركات بنسبة 9% وقد تم تطبيقها بداية من 2024.

وقال ياسين عسكر مستشار الأعمال لمجموعة فريزونر، إن فريزونر توسعت مؤخرا في السعودية ومصر، وقدمت خدماتها لنحو 3500 شركة.

وأضاف عسكر، أن مبيعات 20% من الشركات الناشئة التي قدمت فريزونر خدمات لها بلغت مليون دولار حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تأسيس 48 ألف شركة جديدة في الامارات خلال الربع الأول إلى الربع الثالث فقط من 2023.

فيما قال محمد مجدي، مدير علاقات العملاء بالمنطقة الحرة الدولية بدبي ايفزا، إن إيفزا تسمح بتقديم الخدمات للمستثمرين بإنشاء الشركات في مكان واحد، كما أن مشروعاتها تسمح بالملكية الكاملة للمؤسسات التجارية وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%.

وأضاف مجدي، أن مشروعات المنطقة تتمتع باعفاءات ضريبية متعددة، والقوانين الخاصة بها واضحة ولا يوجد بها أي خبايا تقلق المستثمر، فضلا عن أن عملية تأسيس الشركات سريعة وفعالة ومعقولة التكلفة.

ولفت إلى أن أنواع التراخيص في ايفزا تتمثل في الرخصة المهنية التي تسمح بتقديم الخدمات والاستشارات، والرخصة التجارية والرخصة الفرعية، كما أن إجراءات التأسيس تتمثل في المشورة والعرض والتوثيق والتجهيز واعتماد التراخيص ومذكرة التفاهم التأسيسية والاصدار ودعم العملاء المستمر.

وتابع، “ايفزا تسمح بإمكانية الوصول إلى مجموعة حصرية من الخدمات المالية بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتسهيلات الدفع الرقمية الأخرى”.