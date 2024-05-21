نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان عباس أبو الحسن تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول دهس سيدتين على طريق الشيخ زايد.

ومن جانبه،يتلقى الفنان عباس أبو الحسن العلاج في أحد المستشفيات، وذلك بعد حادث السير الذي نتج عنه صدم أبو الحسن سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

وفي سياق منفصل، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحفظت على الفنان عباس أبو الحسن بعد اتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد بسيارته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقوع إصابات.

وتبين بعد الفحص أن السيارة ملك الممثل عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.



آخر أعمال عباس أبو الحسن



والجدير بالذكر آخر أعمال عباس أبو الحسن فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، يسرا، محمد جمعة، والعمل من إخراج كريم السبكي.

