لهذا السبب.. هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة هنادي مهنا تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإحتفالها بفوز المنتخب الزمالك،



حيث حرصت الفنانة هنادي على دعم فريقها نادي الزمالك في مباراته أمام فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية من المدرجات، واحتفلت مع الجمهور بفوز الفارس الأبيض.

وشاركت هنادي مهنا جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، برحلتها بداية من ذهابها إلى استاد القاهرة، برفقة كابتن فريق الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، وزوجته وابنه آدم وبعض الأصدقاء.

ومن جانبه،انتهت المباراة بين الزمالك ونهضبة بركان المغربي التي أقيمت على استاد القاهرة، بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد ليتوج بلقب الكونفدرالية الثاني في تاريخه.

هنادي مهنا تنتظر عرض فيلم أوسكار عودة الماموث



و تنتظر هنادي مهنا عرض فيلمها الجديد "أوسكار عودة الماموث".

وفيلم "أوسكار - عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

آخر أعمال هنادي مهنا



والجدير بالذكر آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.