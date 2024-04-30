استقرار التضخم في منطقة اليورو والاقتصاد ينمو 0.3% بالربع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:11 مساءً - سي ان بي سي _ استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل الجاري وفقاً لتوقعات المحللين، فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2.4% الشهر الجاري وهي نفس توقعات المحللين، ومستويات مارس.

فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات مسجلاً 2.7% مقابل 2.9% الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات أشارت إلى أنه سيسجل 2.6%.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات النمو الاقتصاد في منطقة اليورو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% في أول 3 أشهر من 2024، بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى صعيد اقتصادات المنطقة، نما الناتج المحلي الإجمالي لدى ألمانيا وفرنسا بنحو 0.2% لكل منهما. وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش 0.5% في الربع الأخير من 2023.

وتشير توقعات السوق إلى أن المركزي الأوروبي سيبدأ خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقرر في السادس من يونيو المقبل.

وتبلغ توقعات السوق بخفض الفائدة حالياً نحو 70%.

وصرح عدد من مسؤولي المركزي الأوروبي ممن لهم حق التصويت لـ CNBC في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن توقعاتهم تشير إلى البدء في خفض معدل الفائدة في يونيو حزيران، وذلك لكبح فرص تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.