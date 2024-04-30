نعرض لكم الان تفاصيل خبر مباحثات مصرية بيلاروسية لإنشاء مركز لوجستي لتخزين وتجفيف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة معدلات التبادل التجاري مع بيلاروسيا عبر التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص بالدولتين.

كما أعرب مدبولي، خلال جلسة مباحثات موسعة مع رومان جولوفتشينكو رئيس الوزراء البيلاروسي، عن تطلعه لتصدير المزيد من المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً المنتجات الغذائية والفاكهة، والمنتجات الدوائية، وبعض المنتجات المعدنية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا لتوطين عدد من الصناعات البيلاروسية في مصر والاستفادة من الميزات والحوافز الكبيرة التي تتيحها مصر لبرامج تعميق التصنيع المحلي، في المناطق الصناعية المصرية، وفي مقدمتها المناطق التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار مدبولي إلى إمكان التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال تجميع وتصنيع المعدات الثقيلة والجرارات والمعدات الزراعية، مُعربًا عن ترحيبه بالتعاون مع حكومة بيلاروسيا لإنشاء مركز لوجستي لتخزين وتجفيف الحبوب، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون ذا أهمية كبيرة لمصر.

دراسة تسيير رحلات طيران مباشر بين القاهرة ومينسك

كما أعرب، خلال جلسة المباحثات، عن تطلعه لزيادة أعداد السائحين البيلاروس إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تجري دراسة تسيير رحلات طيران مباشر بين القاهرة ومينسك، ما يسهم في زيادة تدفق السائحين من دولة بيلاروسيا بمعدلات أكبر.

وبدوره، قال رئيس الوزراء البيلاروسي إن مصر من أهم اللاعبين المؤثرين اقتصاديًا في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التحديات التي واجهت اقتصاد البلدين.

آليات جديدة لتعزيز التعاون التجاري

ودعا جولوفتشينكو إلى ابتكار آليات جديدة لتعزيز التعاون التجاري، فيما عدّد في هذا السياق مجموعة من الخيارات التجارية المتاحة التي يمكن أن يستفيد منها كلا البلدين.

وأوضح أن هناك أخبارًا إيجابية يمكن البناء عليها تتمثل في أن معدل التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا قد ارتفع خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2024) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي إن بلاده بإمكانها إنشاء مركز لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد المشروعات الواعدة للدولة المصرية، وسيكون مشروعًا ضخمًا سيحقق مصلحة مشتركة للبلدين، خاصة أن مصر سوقا كبيرة للغاية يمكن أن يستفيد منها المنتجون لأنها بوابة للقارة الإفريقية.

وأشار أيضًا إلى إمكان توطين عدد من الصناعات البيلاروسية في مصر مثل المعدات الثقيلة والجرارات الزراعية، ويمكن إقامة مصانع لزيوت الطعام والألبان المجففة، داعيًا إلى بحث هذه الأفكار بجدية والتوافق على آليات محددة للتعاون في هذه المجالات ودراسة أي معوقات قد تمنع تنفيذها.

كما عرض إمكان التعاون في نقل تجربة بيلاروسيا الرائدة في مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي وكذا مجمعات تدوير المخلفات الصلبة.

وأضاف: “نحن جادون للغاية لتنفيذ هذه المشروعات في مصر ونرغب في تنفيذها مع شركاء جادين وموثوقين”.

وأشار إلى أنه سيوجّه الوزارات البيلاروسية المعنية بسرعة تنفيذ أي مذكرات تفاهم أو اتفاقات ستوقع مع الجانب المصري من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات محل التوافق.

وأعرب عن تطلعه لاستضافة بيلاروسيا أعدادا كبيرة من الشباب والأطفال في مينسك في صيف 2024 في المركز الوطني للتعليم والترفيه للأطفال “زوبرينوك”، وهي المبادرة التي تُنفذ تحت رعاية رئيس جمهورية بيلاروسيا.

وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء ترحيبه بإقامة المشروعات التي عرضها رئيس الوزراء البيلاروسي في مصر، مشددًا على تقديم جميع الدعم الممكن لتيسير إقامة هذه المشروعات.

وكلّف راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري بأن تتابع مع الخبراء البيلاروس مشروعات توطين مكونات محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ومشروع مجمعات تدوير المخلفات الصلبة، وموافاته بنتيجة هذه المتابعة.

كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع، خلال فترة قصيرة، مع أهم الشركات البيلاروسية العاملة في السوق المصرية بحضور سفير بيلاروسيا لدى مصر والوزراء المعنيين لبحث سبل تنفيذ أي مشروعات جديدة وتيسير أي عقبات قد تواجههم في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فرص التعاون بين الجانبين المصري والبيلاروسي في مجال التصنيع الغذائي، لاسيما مجال الأعلاف والألبان المجففة، مشيرًا إلى أنه سيكثف لقاءاته خلال الفترة المقبلة مع وزير الزراعة البيلاروسي بشأن تعزيز التعاون في هذه المجالات وبحث إمكان التعاون في سلع غذائية أخرى.

توطين الصناعات البيلاروسية في مصر

وبدوره عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر؛ للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية، وهو ما يسمح بنفاذ منتجات المصانع البيلاروسية ليس فقط للسوق المصرية ولكن أيضًا للسوقين الأفريقية والأوروبية وغيرهما.

وفي ختام الاجتماع، عرضت الشركات البيلاروسية فرص الشراكات التي يمكن عقدها مع الجانب المصري، لاسيما شركة “مينسك” المتخصصة في إنتاج الجرارات والمعدات الثقيلة، إذ جرى تأكيد أن الشركة ترغب في التعاون مع شريك محلي لتبدأ على الفور في تصنيع وتجميع منتجاتها في مصر، كما عرض ممثلي أحد البنوك البيلاروسية جاهزيته لتمويل المشروعات التجارية والصناعية المحتملة بين مصر والجانب البيلاروسي.