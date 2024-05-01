أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 4 أسابيع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 03:18 مساءً - _ هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريلفي وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب “”.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأونصة.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26.37 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.