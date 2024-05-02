مال وأعمال

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 10:11 مساءً - سكاي نيوز _ رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 بالمئة بعدما كانت 2.9 بالمئة خلال توقعاتها الأخيرة في فبراير، ويعزى ذلك خصوصا إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.

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وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقرا في أحدث تقرير ربع سنوي لها “بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية”.

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لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان (من حيث التعافي) وذلك وفقا لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصا.

كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6 بالمئة عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1 بالمئة التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5 بالمئة التي سجّلت العام الماضي.

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ومن النقاط الإيجابية، أشارت المنظمة إلى تراجع التضخم في العام 2023 والذي يبقى على مسار هبوطي “وإن كان بوتيرة متواضعة”.

وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 4,7 بالمئة سابقا، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصا.

لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 بالمئة (مقارنة بنسبة 0.6 بالمئة المتوقعة سابقا). لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5 بالمئة عام 2025 (مقارنة بـ 1.3 بالمئة المتوقعة سابقا في فبراير)، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.

واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطرا على الاقتصاد على المدى القصير “خصوصا إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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