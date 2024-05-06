إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي 13.8% في مارس

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 07:15 مساءً - وكالات .. كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2024، مبيناً أن إجمالي الطلب على السفر الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر سجل ارتفاعاً بنسبة 13.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار “إياتا” إلى أن السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر راتفعت بنسبة 12.3% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 82.0% مسجلاً زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2023.

وبين أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 18.9%، مقارنةً بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 81.6% (في زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وأظهر تقرير الوكالة ارتفاع الطلب المحلي على السفر بنسبة 6.6% مقارنةً بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6% (في زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير العام لـ “إياتا”: “تشهد السوق طلباً قوياً على السفر، وتكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفاً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية”.

وأضاف، لهذا يجب توفير القدرة الاستيعابية اللازمة لتلبية مستويات الطلب وتقديم تجربة سفر مريحة للمسافرين، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تحديات سلسلة التوريد، وتجهيز المطارات وإدارة الحركة الجوية بطاقم كامل للعمل بأفضل كفاءة ممكنة.

وأشار إلى أن شركات الطيران تعاني من تحمل تكاليف حالات تأجيل أو إلغاء الرحلات الناتجة عن سوء التخطيط في مراحل أخرى من سلسلة القيمة، وذلك على الرغم من استعدادها الكامل لتقديم الخدمة والمساعدة اللازمة للعملاء في حال حدوث إشكالات تشغيلية”.