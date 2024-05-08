نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي اليكتريك تستهدف توطين صناعة محولات توزيع الكهرباء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد – تستهدف شركة السويدي اليكتريك توطين صناعة محولات التوزيع قدرة 500 فولت أمبير بحلول العام المقبل، بحسب وليد الجندي، المدير العام لقطاع المحولات الكهربائية.

وقال الجندي، خلال جولة داخل مصنع الشركة في العاشر من رمضان اليوم، إن القدرة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 8 آلاف فولت أمبير، ومن المستهدف زيادتها إلى 12 ألف فولت أمبير خلال العام المقبل.

ولفت الجندي إلى أن “السويدي اليكتريك” تستهدف مضاعفة الوحدات المنتجة من محولات التوزيع المغمورة بالزيت، من 4 آلاف إلى 12 ألف محول سنوياً بحول منتصف 2025، مشيرا إلى أنه أحدث منتجات المجموعة.

وشدد على أهمية توطين صناعة المنتجات الكهربائية المستخدمة في مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد الدولارية.

ولفت المدير العام لقطاع المحولات الكهربائية إلى فتح الشركة أسواقا تصديرية جديدة في أمريكا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وإسبانيا، بجانب الأسواق الحالية في السعودية والإمارات والكويت ونيجيريا وكوت ديفوار، وزيمبابوي والمغرب.

وفيما يتعلق بدور المحولات الكهربائية في سد تنزانيا الذي تسهم الشركة في إنشاؤه، كشف الجندي عن توريد المحولات الخاصة بتوليد طاقة السد من النوع الجاف، لافتاً إلى إنشاء الشركة مصنع لإنتاج محولات التوزيع المغمور بالزيت والكابلات لخدمة السوق التنزانية، فيما نوه بأن المصنع بدأ الإنتاج الفعلي نهاية العام الماضي.

وأوضح أن مصنع تنزانيا يعد الأول في إفريقيا، ويمثل قوة إضافية من خلال تقديمه حلول كهربائية متكاملة تسهم في دعم وتوطين الصناعة المصرية، بجانب تقديم منتج محلي بأعلى معايير الجودة العالمية ومنافس قوى للمنتج العالمي، لما يشكله ذلك من أهمية كبرى لاقتصاد الدولة المصرية ويساهم في تحقيق رؤية 2030.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال إن الشركة تمتلك قسما خاصا لإنتاج وحدات الشحن الكهربائي للسيارات، حيث تنتج وحدات جديدة بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد على أهمية تفعيل القانون الخاص بدعم الصناعة المحلية لتعظيم الإنتاج الوطني بجانب الاستمرار في خطة دعم الصادرات.