مال وأعمال

أدير القابضة وMelee تؤسسان شركة تطوير وإدارة أندية بالسعودية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدير القابضة وMelee تؤسسان شركة تطوير وإدارة أندية بالسعودية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 09:14 صباحاً - حمدي أحمد – وقعت شركة Melee للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة أدير القابضة، التابعة لشركة سمو القابضة المتخصصة في مجال خدمات الاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية؛ لتأسيس شركة جديدة لتطوير وتجهيز وإدارة عدد من الأندية الرياضية الاجتماعية بالمملكة.

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وبموجب الاتفاق المبرم، ستكون الشركة الجديدة مسئولة عن تطوير وتجهيز وإدارة مجموعة من الأندية الرياضية الاجتماعية بمختلف أنحاء السعودية، لتكون باكورة النوادي الرياضية الاجتماعية الترفيهية بالمملكة، فضلا عن كونه أحد الأندية المتخصصة بشكل احترافي في مجال الفروسية.

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وMelee هي أولى الشركات المصرية التي تطور هذا النوع من النوادي خارج مصر والتي ستكون الأولى من نوعها أيضًا بالمملكة من أجل تلبية الطلب المتزايد على المرافق الترفيهية عالية الجودة وتوفير نمط حياة صحي لجميع المواطنين السعوديين.

من جهته، قال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إنها ستتعاون مع أدير التي تعد واحدة من كبرى الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية.

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وأضاف بهجت أنه من المقرر الاستعانة بخبرة كلا الشركتين لإنشاء أندية رياضية اجتماعية استثنائية، متمنيا أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من التعاون المشترك والمساهمة الحقيقة لدعم مسيرة التنمية المستدامة 2050، التي بدأتها كل من مصر والسعودية.

من جانبه، أكد سعيد النهدي، العضو المنتدب لشركة أدير القابضة، أن التعاون مع Melee “إضافة حقيقية وخطوة إيجابية” في طريق التعاون المشترك، وتطوير عدد كبير من الأندية الرياضية الإجتماعية التي ستسهم بشكل كبير في تطوير الرياضة والترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن Melee تمتلك خبرة كبيرة في تطوير هذا النوع من النوادي التي تتميز بها مصر منذ سنوات طويلة عن غيرها من دول العالم مع قدرتها على تأسيس هذه الأندية وتشغيلها وإدارتها، وتحقيق أعلي عوائد استثمارية منها وهوما سيعود بالنفع لكلا الطرفين.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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