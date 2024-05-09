نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: إطلاق منصة إلكترونية لتعريف المستثمرين بمشروعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد – قالت هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر رسخت مفهوم ريادة الأعمال في العديد من القطاعات الإنتاجية ودعم المشروعات المختلفة سواء بدعم من الحكومة أو القطاع الخاص.

وأشارت زكي، في ختام الجولة السادسة لمسابقة تطوير مصر للابتكارات السنوية، إلى ضخ استثمارات ضخمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشروعات إنتاجية.

وأضافت أن وزارة التخطيط قامت بصياغة استراتيجية أكثر شمولاً وتكاملاً، مع تزايد الاهتمام بهذا الملف، لافتة إلى أن الوزارة تبنت العديد من المشروعات والمبادرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار منذ عام 2017.

وأشارت زكي إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال والابتكار وإنشاء مركز مصر لإدارته في يونيو 2023.

وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لتكون نافذة لصناع القرار والمستثمرين لإتاحة الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم.

ولفتت إلى مواجهة الاقتصاد العالمي العديد من التحديات المختلفة سواء من تداعيات أزمة كورونا والصراعات الجيوسياسية، ما جعله عرضه للتعثر مع صعوبة وضع خطط واضحة للمستقبل.

وأضافت أن التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي يتطلب وجود مكون الابتكار ، والذي يمتلك القدرة على التعامل مع التقلبات المختلفة، بما يمنح المجتمعات مرونة في مواجهة التحديات.

ونوهت بمساهمة الابتكارات في إعادة الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة إنتاجية الدولة وسط محدودية الموارد.

ولفتت مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن كوريا الجنوبية وسنغافورة تتصدران المؤشرات الدولية للابتكار العالمي رغم محدودية مواردهم، مرجعة ذلك إلى نجاحهم في تجهيز البنية التحتية التكنولوجية وضخ استثمارات ضخمة في التعليم والصحة وبناء الكوادر البشرية.

وأضافت أن هذه الدول أرست فكرة تعلم ريادة الأعمال في المدارس، لترسيخ العقلية المفكرة في حل المشكلات وهو ما نصبو إليه حالياً.

ومن جانبه، أشار كريم رضوان، رئيس القطاع التجاري بشركة تطوير مصر، إلى أن الشركة تبنت منذ عام 2014 مسابقة تطوير الابتكار بجميع مراحلها، موضحا أن الفريق الفائز في المرحلة السادسة من المسابقة سيتوجه إلى ألمانيا لتلقي دورات في أكبر الجامعات، مع إتاحة فرص لمقابلة الرؤساء التنفيذيين في العديد من الشركات الألمانية.

يذكر أن مسابقة حافز الابتكار تستهدف الطلاب المبتكرين في الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة، والذين لديهم أفكار ابتكارية تعالج الصعوبات وتوفر حلول لاحتياجات السوق.