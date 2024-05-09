عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 02:16 مساءً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 32.5 بالمئة في أبريل من 33.3 بالمئة في مارس.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستويات 223.6 نقطة الشهر الماضي.

وسجل الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 37.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 23.7%، أما أسعار مجموعة اللحوم والدواجن فارتفعت بنسبة 35.6%.

وشهدت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 12.4% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.6%.

أما على أساس شهري، فأشارت البيانات إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأسعار هو الانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، واللحوم والدواجن بنحو 1.8%.

لكن في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 0.6% والفاكهة بنسبة 3.5%.