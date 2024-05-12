نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صقر: العلامة التجارية تمثل نحو 30% من قيمة المنتج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 07:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للمواد الغذائية، إن الصادرات المصرية تراجعت خلال العامين السابقين نتيجة فرض الضرائب التجارية، وانخفاض قيمة الجنية المصري، وعدم استقرار العملة الدولارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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