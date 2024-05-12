جهينه للصناعات الغذائية: استثمرنا561 مليون جنيه في الأعمال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 08:08 مساءً - محمد أحمد – استثمرت شركة جهينه للصناعات الغذائية 561 مليون جنيه في الأعمال التوسعية خلال 2023، والتي ركزت بشكل أساسي على التصنيع والتوزيع وقطيع الماشية.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، على فاعلية هذه الاستثمارات في توسيع نطاق تواجدها في السوق المحلية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تستهدف زيادة وتوسيع الاستثمارات المستقبلية.

ومن جانبه، قال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إنها نجحت في زيادة مبيعاتها عبر التوسع في الأسواق الأخرى، بفضل تنويع منتجاتها وضمان جودتها وتعزيز كفاءة العمليات.

ولفت إلى زيادة مبيعات التصدير إلى 1.171 مليون جنيه خلال السنة المالية 2023، بنمو 137%، عن العام السابق، موضحاً أن ذلك يعكس جهود الشركة في فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق تواجدها في العديد من الدول للارتقاء بالصادرات المصرية.

وشدد ثابت، على استمرار جهينه في تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال الاستثمار في التوسع، وفتح أسواق جديدة خارج مصر بهدف تعزيز تواجدها عالمياً وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من خفض صافي دينها من 637 مليون جنيه بنسبة 71% ليصل إلى 192 مليون جنيه في نهاية الربع الرابع، لافتا إلى ارتفاع المخزون بمقدار 61% ليسجل 2.784 بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مضيفا: “جميع قطاعات جهينه شهدت أداءً قويًا خلال العام”.

ونوّه بحفاظ قطاع الألبان على حصته السوقية رغم انخفاض الاستهلاك الكلي في القطاع بسبب التضخم، ما دفع الشركة إلى ترشيد الاستهلاك وخفض الأسعار مع الحفاظ على مستوى الجودة لتتناسب مع المستهلك.