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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب وزير السياحة: نستهدف مضاعفة الغرف الفندقية بحلول 2028 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 09:18 صباحاً - محمد عصام – قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة حريصة على مضاعفة أعداد الغرف السياحية من مستوياتها الحالية البالغة ربع مليون غرفة بحلول 2028 بجذب الاستثمارات الأجنبية للتوسع في إقامة الفنادق.
وأضافت شلبي، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق فندقين لمجموعة أوربن لينز وكراون بلازا، أن القطاع السياحي في حاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية؛ وتحديدا في الأقصر وأسوان.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة حركة المطارات السياحية وتنميتها، والذي وصل عددها إلى 13 مطار سياحي.
وتابعت: جار تطوير وتحسين التجربة السياحية بالعمل مع القطاع الخاص، خاصة بعد أن أثبت كفاءته في إدارة عدد من المناطق السياحية مثل الأهرمات.
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