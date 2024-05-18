انت الأن تتابع خبر الليمون يتجاوز 100 قرش للكيلو .. أسعار الخضار السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2980 طن خضار، و862 طن فواكه، و173 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 35 و55 قرشا، والبندورة 10 و25 قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 10 و25 قرشا، والزهرة 30 و50 قرشا، والليمون 80 و125 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.