انت الأن تتابع خبر الأردن ينظر إلى سلطنة عُمان كشريك اقتصادي مهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينظر الأردن الى عُمان كشريك اقتصادي مهم، نظرا للمكانة الخاصة التي تحظى بها السلطنة لدى المملكة، بحسب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.

وقال الحاج توفيق لـ (بترا)، "لقد حان الوقت لتغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين ونقله من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية، تستند على العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تجمعهما بمختلف المجالات، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها لتحقيق مصالحهما المشتركة".

وأضاف "علاقات الأردن والسلطنة الاقتصادية تحتاج من القطاع الخاص في البلدين لجهود كبيرة لدفعها والارتقاء بها والانتقال بها لمستويات أعلى من خلال استغلال الفرص المتوفرة، وبما يتوافق مع مسارات الاستثمار الجديدة لديهما".

يذكر أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، فيما كانت الأدوية اكثر سلعة أردنية تم تصديرها للسلطنة خلال الفترة نفسها بقيمة 14 مليون دولار.

وكان الحاج توفيق، بحث في العاصمة مسقط، مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري والترويج للفرص الاستثمارية القائمة في البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش احتفالات غرفة تجارة وصناعة عُمان بالذكرى الخمسين لتأسيسها، ضرورة تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتقوية التواصل والشراكة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الحاج توفيق، إلى وجود توافقات بين الجانبين لفتح آفاق أوسع لمبادلات البلدين التجارية وتنويعها وتبادل زيارات الوفود، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لدى المملكة والسلطنة.

وأشار إلى انه تم خلال اللقاء التأكيد أن الظروف مهيأة لمضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات من خلال استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الطرف الآخر سواء كانت فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي او الخدمات او الصناعات المتطورة لديه وتبادل الخبرات والمعرفة بمختلف المجالات.

وأكد ضرورة استفادة القطاع الخاص العماني من اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية وبما يمكنه من تصدير منتجاته لأسواق خارجية إضافة للدول العربية المجاورة للأردن.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق للبدء في تنفيذ ما جاء بمذكرة التفاهم التي وقعت قبل فترة وجيزة بين الغرفتين، والتي تتضمن تطوير وتعزيز التجارة البينية وتشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال، وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.

وبين الحاج توفيق أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم بتزويد تجارة الأردن باسماء وعناوين المصانع العُمانية الراغبة بدخول السوق الأردنية، واعداد قائمة باحتياجات الشركات العُمانية من المنتجات والخدمات الأردنية.

وأشار إلى وجود ترتيبات لتشكيل وفد اقتصادي اردني لزيارة سلطنة عُمان يضم قطاعات متخصصة مثل الأدوية والأغذية وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والطاقة المتجددة والأسمدة والسياحة، وإقامة معرض أردني في مسقط، وزيارة الموانئ والمدن التنموية والحرة في السلطنة لدراسة امكانية اعتمادها للمستوردات والصادرات الأردنية.

وبين الحاج توفيق أنه تم الاتفاق على قيام وفد عُماني بزيارة للاردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية والدخول بشراكات في مشاريع قائمة او مشاريع جديدة، بالاضافة لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني العُماني المشترك.