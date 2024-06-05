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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة المصرية الكويتية تقرر إيقاف مصانعها مؤقتا لحين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قررت الشركة القابضة المصرية الكويتية إيقاف مصانعها لمدة 24 ساعة مبدئيًا لحين استقرار ضغوط الشبكة القومية للغاز حرصًا على سلامة التشغيل.
ووفقًا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي وتسبب في تذبذب ضغط الغاز في الشبكة الإقليمية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أربع شركات متخصصة في صناعات البتروكيماويات وهي: شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وسيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، وسماد مصر (إيجيفرت) إيقاف تشغيل مصانعها بشكل مؤقت، نتيجة تذبذب ضغوط الغاز في الشبكة القومية.
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