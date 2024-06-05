مال وأعمال

القابضة المصرية الكويتية تقرر إيقاف مصانعها مؤقتا لحين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة المصرية الكويتية تقرر إيقاف مصانعها مؤقتا لحين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قررت الشركة القابضة المصرية الكويتية إيقاف مصانعها لمدة 24 ساعة مبدئيًا لحين استقرار ضغوط الشبكة القومية للغاز حرصًا على سلامة التشغيل.

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ووفقًا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي وتسبب في تذبذب ضغط الغاز في الشبكة الإقليمية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أربع شركات متخصصة في صناعات البتروكيماويات وهي: شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وسيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، وسماد مصر (إيجيفرت) إيقاف تشغيل مصانعها بشكل مؤقت، نتيجة تذبذب ضغوط الغاز في الشبكة القومية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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