عاجل.. عودة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيا اعتبارا من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 10:11 مساءً - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أنه اعتباراً من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادت الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة عقب ماتم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

وأوضحتا في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدتا عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث أن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.