نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات صينية تعرض إنشاء مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – عرض وفد صيني، يضم ممثلي 22 شركة، البدء في دراسة إنشاء مصنع على أرض مصر لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، فيما أكد جاهزيته لتصدير أنواع ذات الإنتاجية العالية من جدود الدواجن.

وبحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، مع ممثلي الشركات الصينية، تعزيز التعاون في مجالات إنتاج الدواجن والأعلاف والأمصال واللقاحات.

وأشار القصير، خلال استقباله الوفد الصيني، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، إلى إنشاء وحدة الصين في مجلس الوزراء المصري، تضم كل الوزارات المعنية لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وأكد وزير الزراعة أن مناخ الاستثمار في مصر “محفز”، مضيفًا: “ونقدم كل أوجه الدعم للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، لافتا إلى أن مجال الاستثمار في مصر أوسع لسهولة التسويق إلى جميع الدول الإفريقية.

ونبّه إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد “نهضة ودعم” من القيادة السياسية غير مسبوقين خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من التحديات المحلية والعالمية؛ نظرا لكون القطاع الداعم الأول في منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح القصير أنه يرحب بالتعاون مع الصين في مجالات صناعة الأمصال واللقاحات البيطرية، وتكنولوجيا صناعة الأعلاف وإضافتها، وتقنيات إنتاج جدود الدواجن.

كما أعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تكنولوجيا الأعلاف وزيادة معدل التحول الغذائي في الأعلاف المرتبطة بالدواجن، مضيفًا أن الأعلاف تمثل نسبة كبيرة من تكلفة صناعة الدواجن.

وأشار إلى وجود 6 شركات صينية كبيرة في مصر تعمل بمجال إنتاج الأعلاف وإضافاتها ومجال البحوث والتطوير.

وأضاف الوزير أن مصر لديها 72 نوعا من اللقاحات البيطرية ينتج محليًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، كما تصدر من إنتاجنا للعديد من الدول الإفريقية، لافتا إلى وجود فرص للتوسع والشراكة في هذا المجال.

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركة الصينية عن ترحيبهم بما طرحه وزير الزراعة خلال اللقاء وتطلعهم لزيادة التعاون مع الوزارة في مجال النهوض بصناعة الدواجن والاستفادة من مناخ الاستثمار الزراعي الذي تشهده مصر حاليا.