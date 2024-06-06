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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 09:14 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع استمرار تكثيف أنشطة التكرير.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 455.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 2.3 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 854 ألف برميل.
وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 61 ألف برميل يوميا إلى 17.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019. وزاد معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 95.4% من الطاقة الإجمالية، وهو أعلى مستوى خلال عام.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 230.9 مليون برميل، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات المحللين في استطلاع بأن ترتفع مليوني برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 122.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات زيادتها 2.5 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 13 ألف برميل يوميا.
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