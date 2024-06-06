مال وأعمال

شركة فرنسية تطور أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت مقابل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة فرنسية تطور أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت مقابل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 03:14 مساءً - العربية نت – وقعت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8 مليون دينار.

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وقالت الإدارة في بيان، إن العقد وقعه من الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، ومن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي لشركة متيو فرانس باتريك بينيجيو، بحضور المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي، وفق وكالة اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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