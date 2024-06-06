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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة فرنسية تطور أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت مقابل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 03:14 مساءً - العربية نت – وقعت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة فرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8 مليون دينار.
وقالت الإدارة في بيان، إن العقد وقعه من الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، ومن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي لشركة متيو فرانس باتريك بينيجيو، بحضور المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي، وفق وكالة اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي.
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