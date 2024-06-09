الاقتصاد السعودي ينكمش 1.7% بالربع الأول من 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية انخفاض الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام 2024، فيما سجل نموا بنسبة 1.4% على أساس ربعي سنوي.

وهذه الأرقام تأتي أعلى من التقديرات الأولية في مايو الماضي، والتي أظهرت انكماشا بنسبة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ونموا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الفصلي، اليوم الأحد، أن الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعا قدره 3.4% في الربع الأول على أساس سنوي، ونحو 0.9% على أساس ربعي.

وحققت الأنشطة الحكومية في المملكة نموا قدره 2% على أساس سنوي، بينما انخفضت على أساس ربعي بنسبة 1.1%.

وحسب البيانات، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.

وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربع سنوي.