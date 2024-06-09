مال وأعمال

شريف الصياد: لا أوافق على مقترح الدعم العيني للصادرات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: لا أوافق على مقترح الدعم العيني للصادرات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 04:11 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، إنه لا يتفق تمامًا مع نظام الدعم العيني، ويرى أن الدعم المناسب للشركات هو المادي، ودون خصم من الضرائب مع ربطه بحجم الصادرات، مضيفًا أن نسبة الدعم المقدمة من البرنامج لدعم صادرات الشركات الهندسية كانت 12% وكانت في بعض الأحيان تصل إلى 15%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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