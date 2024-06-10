المالية: استمرار صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة حتى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكدت وزارة المالية استمرار صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل، التي كان قد جرى تبكير مواعيدها لتبدأ اليوم الأحد بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تقرر تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و10، و11 يوليو.

وتابع: كما تقرر صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و11، و12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.