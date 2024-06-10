نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس المجلس التصديري: 3 مليارات دولار صادرات مستهدفة للملابس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قالت ماري لويس بشارة، رئيس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بنحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 25%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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