الضرائب تطالب المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة بتسجيل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 06:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بسرعة تسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة.

وشددت في بيان اليوم، على ضرورة الحصول على شهادة تسجيل لكافة الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

وأشارت أن المصلحة مستمرة في متابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبي لفروعها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

ولفتت عبد العال إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى التزام الممولين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

وطالبت رئيس المصلحة، بضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، علما أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

ونوهت إلى أن عدم الالتزام بتسجيل كافة الفروع يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبة.

وأوضحت عبد العال أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.