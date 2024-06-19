الخارجية: جهود مكثفة للبحث عن المصريين المفقودين خلال الحج

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:08 مساءً - دوت الخليج – صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي

وأشار بيان لوزارة الخارجية، اليوم، إلى أن السفارة المصرية في الرياض أوفدت بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن جميع المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وتابع: كما أجرت زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن.

ونوّه البيان بأن البعثة القنصلية تتولى التنسيق الدائم والمستمر في هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية في جدة دشنت غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

ومن ناحية أخرى، دشن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال جميع اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

وأضاف انه يمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بجاردن سيتي (7 شارع لاظوغلي – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية: ٢٧٩٢٣٠٥٠ – ٢٧٩٢٣٠٦٠ – ٢٧٩٤٢٧٨٢ – ٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوي المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، وأكدت استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة جميع الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.