مال وأعمال

سامح سعد: السوق الإفريقية المستهدف الأبرز .. وليبيا والسودان…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح سعد: السوق الإفريقية المستهدف الأبرز .. وليبيا والسودان… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 12:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال سامح سعد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إن السياحة الاستشفائية تتمثل في تخفيف آثار الأمراض على السائحين، وإشباع شعور السائح بأنه يعيش بحالة صحية جيدة في فترة زمنية معينة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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