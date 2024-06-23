عاجل.. چي ڤي للاستثمارات تؤكد استمرار الأعمال بمشروعاتها…

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 04:11 مساءً - حمدي أحمد _ أكدت مجموعة شركات GV للاستثمارات (چي ڤي)، أن جميع الأعمال في كافة المواقع الخاص بمشروعاتها مستمرة وفقا لمعدلات التنفيذ المعتمدة.

وأضافت المجموعة في بيان لها اليوم الأحد، أنها شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية، وأعمالها المؤسسية تدار بواسطة فريق من الرؤساء التنفيذيين ومديري المشروعات الذين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالاتهم.

وشددت على أن الهيكل الإداري للشركة يضمن توجيه الأنشطة والأعمال بشكل فعال ومهني، ما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، مؤكدة أن جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة وفقًا لمعدلات التتفيذ المعتمدة، وتحت إشراف دقيق لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وطمأنت چي ڤي كافة المتعاملين معها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو موردين، أنها ملتزمة تمامًا بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية والمهنية.