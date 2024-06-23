نعرض لكم الان تفاصيل خبر نيفين عبد الخالق: الاشتراطات الأوروبية للتصدير تحفز مشروعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 07:19 مساءً - محمد أحمد _ قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضًا بنسبة 19.2%، ليبلغ 31.2 مليار دولار خلال 2023، مقابل 38.6 مليار دولار في 2022. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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