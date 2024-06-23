مال وأعمال

أحمد الغندور: ارتفاع الطلب على محطات الطاقة المتجددة مع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الغندور: ارتفاع الطلب على محطات الطاقة المتجددة مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 08:16 مساءً - محمد أحمد _ توقع أحمد الغندور رئيس شركة صن واي إيجيبت للطاقة الشمسية، ارتفاع الطلب على محطات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باقتراب فرض ضريبة البصمة الكربونية بحلول 2026، على الصادرات المصرية المتجهة للأسواق الأوروبية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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