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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضعف الطلب في الصين يدفع أسعار النحاس للتراجع من مستوياته… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:16 مساءً - العربية نت _ انخفضت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين مواصلة رحلة الهبوط من أعلى سعر لها على الإطلاق، وذلك بضغط من الطلب الضعيف بشكل غير اعتيادي من الصين، حيث خسرت 14% منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي فوق11 ألف دولار للطن في مايو.
وبحسب بنك إتش إس بي سي -HSBC، فإن الارتفاع الحاد في سعر النحاس في مايو أثر على الطلب،مما أدى إلى ارتفاع المخزون، لكنه متفائل بشأن الطلب على النحاس في النصف الثاني بالنظر إلى الإنفاق المحتمل على شبكة الكهرباء في الصين ، فضلاً عن التوقعات القوية لمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتصنيع.
وقبل أيام توقع بنك سيتي جروب ارتفاع سعر النحاس إلى متوسط 12 ألف دولار للطن بحلول أوائل 2025، بدعم من تحسن توقعات النمو العالمي وخفض أسعار الفائدة.
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