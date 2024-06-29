نائب رئيس المفوضية الأوروبية: مصر بها الكثير من المزايا بمجال التحول الرقمي

جدة - نرمين السيد - فالديس دومبروفسكيس

قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها، مضيفًا: "لكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو".





وأشار خلال أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعني وجود العديد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام وبالتالي لا بد من امتصاص هذه القدرات، ولا بد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا في مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي. واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلا: "نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر".

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