نادي الأسير الفلسطيني: مدير مجمع الشفاء شاهد على جرائم الاحتلال

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، شاهد على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الفلسطينيين من مدنيي قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم، مشيرا إلى أن هناك 57 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الاحتلال حول السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية، مشددا على أن الاحتلال يمارس سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما أكد أن الاحتلال يرتكب جرائم طبية ضد الأسرى الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.