جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بعد مناظرته مع ترامب.. سهام النقد تطال بايدن من معسكر الديمقراطيين".





وقال التقرير: "سهام النقد لم تصبه من الجهة المنافسة بل خرجت من جعبته، حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤيدوه الديمقراطيون أثاروا تساؤلات جديدة حيال مسعاه للفوز بفترة جديدة لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الحالي، بل إن أحدهم دعاه إلى التنحي عقب الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي".

وأضاف: "بايدن وفي محاولة لرأب الصدع داخل معسكره لجأ للدعوة إلى لقاء حكام الولايات الديمقراطيين لإعادة ترتيب أوراقه بعدما عبثت رياح الشك بأروقة البيت الأبيض وحزبه الحاكم بعد مناظرة لم تلق استحسانا مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب".

وتابع: "الاجتماع يقدم فرصة للرئيس لطمأنة قيادات حزبه بأنه سليم العقل والجسد على الرغم من المناظرة التي أثارت مطالبات بالانسحاب من السباق الرئاسي، وكشف أحد المسؤولين أن بايدن سيجتمع أيضا مع قادة الكونجريس هذا الأسبوع في إطار سعيه لحشد دعم أنصار الحزب وإخماد الحديث عن ضرورة تنحيه".